Названо кількість ворожих військ під Запоріжжям

Окупанти стягнули десятки тисяч військ на Південний напрямок

Командування російських окупаційних військ стягнуло на Запорізькій напрямок понад два десятка тисяч своїх солдатів. Однак погодні умови наразі не дозволяють ворогу перейти до активних дій.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"Концентрація російських військ на Півдні Запорізької області спостерігається величезна — понад 20 тисяч. А за ними розташовуються і бази забезпечення, авіації, наземної техніки", — сказав Селезньов.

Однак далеко не факт, зазначив він, що цей напрямок ворог може використати як основний у випадку свого наступу.

Владислав Селезньов

На думку Селезньова, ворог може тримати свої війська під Запоріжжям, щоб сковувати українські Сили оборони і не давати змоги українському командуванню перекидати їх на інші місця в разі необхідності.

Тобто, пояснив військовий експерт, концентрація ворожих сил і засобів на Запорізькому напрямку говорить про те, що ворог може спробувати йти вперед, але погодні умови цьому заважають і не дозволять зробити приблизно до середини 20-х чисел квітня.

До того ж за словами Селезньова, наразі остаточної немає уяви чи то накопичуються ті сили виключно для оборони, чи то для контрнаступу. Адже їхні порядки вибудовані таким чином, що вони здатні переходити від однієї функції до іншої.

Як окупанти "господарюють" на Запоріжжі

На тимчасово зайнятій території України російські окупанти продовжують чинити мародерство. Зокрема, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти вивозять незаконно вирубаний ліс у південному напрямку.

Водночас російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованій території Запорізької області. Вони обмежують пересування громадян України, які не отримали російського паспорта, на блокпостах міста Токмак. Окупанти проводять обшуки транспортних засобів та загрожують громадянам України забороною в'їзду до міста.

Крім того, окупаційна влада примушує працівники навчальних закладів Запорізької області отримувати громадянство країни-агресора. Учителям у Мелітополі дали час до 1 червня.