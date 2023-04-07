Названы регионы, наиболее страдают от российского огневого террора

Оккупанты продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры освобожденных населенных пунктов. Фото: РосСМИ

Российские оккупанты в течение последнего месяца существенно увеличили обстрелы украинского пограничья на Севере Украины. По данным ГНСУ, количество вражеского огня выросло примерно на 11% от предыдущих месяцев.

Об этом Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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"Пограничники рассказали не только о ситуации на Восточном фасе российско-украинского фронта, но и о положении вещей на приграничье Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Несмотря на то, что эти территории были освобождены от россиян еще год назад, ракетный, минометный, артиллерийский террор путинской армии продолжается, и от него страдают жители приграничных районов", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

При этом, добавил он, если минометно-артиллерийским обстрелам подвергаются населенным пунктам на расстоянии 5-15 километров, то ракетами класса С-300 и баражирующими бомбами — на 100 километров.

"Это говорит, что россияне продолжают совершать военные преступления, поскольку атаки ведутся не выборочным оружием по объектам гражданской инфраструктуры. Это делается для того, чтобы Украина по-прежнему держали свои дополнительные силы и средства на Северном направлении и не перекидывала их на другие более важные участки фронта", — констатировал военный эксперт.

Он также добавил, что в последнее время враг усиленно обстреливает и Херсон и близлежащие к нему районами.

Что делают оккупанты

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил о продлении боевых действий на линии фронта с россией в марте этого года. За этот месяц пограничники выдержали более 1800 обстрелов со стороны врага, а также участвовали в более чем 900 боевых столкновениях с оккупантами.

Напомним, в течение суток 5 апреля российские оккупационные войска обстреляли ряд сле и городов. В частности, под ударом оказались Черниговская, Сумская, Харьковская и Луганская области.