Росіяни евакуюють окупаційні адміністрації з Херсонщини та Запоріжжя

Російські окупанти на Хенсонщині. Фото: росЗМІ

Російські окупанти намагаються евакуювати в перших лавах з захоплених частин Запорізької та Херсонської областей представників місцевої влади з-поміж громадян РФ. Натомість чиновників з-поміж місцевого населення навмисно залишають.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Цікавий момент: евакуаційні заходи не торкнулися представників місцевої окупаційних адміністрацій, так званих колаборантів", — сказав Снєгирьов.

За його словами, навіть зафіксовані випадки, коли на Чонгарському перешийку їх не пропускали до Криму та повертали назад. Мовляв, "русский мир" треба відстоювати на територіях Запорізької та Херсонської областей, а не у Криму.

Таким чином, робить висновок Снєгирьов, колаборантам дали зрозуміти, що зрадники нікому не потрібні.

"Разом з тим евакуюють в першу чергу представників окупаційних адміністрацій, які складаються з громадян Російської Федерації, яких завезли після окупації окремих територій цих регіонів", — зауважив військовий експерт.

Що відбувається на Запоріжжі та Херсонщині

Російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку до Бердянська. Разом з ними росіяни "евакуюють" і їхніх батьків.

У Скадовську окупанти згортають свою діяльність в районній та міській адміністрації. Місто залишила значна частина російської влади.