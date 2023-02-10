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Названо умову, за якої ЗСУ можуть залишити Бахмут

10 лютого 2023 11:15
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, чи зможуть ЗСУ утримати за собою Бахмут
Ситуація в місті залишається вкрай складною
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Українські Сили оборони продовжують відбивати безперервні атаки російських окупантів на Бахмут. Однак підрозділи ЗСУ можуть  залишити місто за однієї важливої умови, яка безпосередньо впливатиме на положення його оборонців.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"У Бахмуті бої точаться в самому місті, ситуація там вкрай непроста", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

Наші Сили оборони поступово відходять, додав він, і, думаю, в найближчі дві-три доби доля Бахмута буде вирішена. 

За словами Селезньова, українські Сили оборони зможуть створити достатньо серйозні рубежи оборони, зберегти єдиний автомобільний маршрут, по якому здійснюється постачання гарнізону в Бахмуті. 

"Якщо ні, то наші, скоріш за все, будуть відходити", — не виключив подібний розвиток подій військовий експерт

Що відбувається в Бахмуті

Дороги, які ведуть до міста Бахмут, російські війська не контролюють, а лише прострілюють. Проте це далеко не нова ситуація, адже вони прострілювалися зі ствольної артилерії ще з листопада. Тепер додався ще вогонь з мінометів. Однак ЗСУ мають можливість виявляти ворожі вогневі позиції і давати відповідь. 

Водночас ворог намагається вести масовані піхотні атаки при підтримці артилерії, мінометів і танків по лінії від Соледара до Бахмута в саме місто і до району сіл Кліщіївка — Ступочки, однак успіху немає.

За даними британської розвідки, протягом останнього тижня рф продовжувала досягати невеликих успіхів у своїх спробах оточити Бахмут у Донецькій області. Окупаційні війська намагаються оточити Бахмут та взяти під вогневий контроль головні дороги, що ведуть до міста.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

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