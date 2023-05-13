"Не такой жизни хотел": окупант розповів, як проти власної волі потрапив на війну

Російський військовий. Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки продовжує перехоплювати розмови російських військових. Цього разу українські захисники зафіксували, як військовий РФ скаржиться на те, що підписали контракт замість нього. І "тепер вилізти не може".

Про це повідомляє ГУР.

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Як зазначають у СБУ, громадянин Росії, який відбував покарання у місцях позбавлення волі на території РФ, був мобілізований та залучається до ведення збройної агресії проти України на Авдіївському напрямку.

Однак військовому служба геть не до вподоби.

Деталі перехопленої розмови

— Відпочиваю, пиво п'ю по району рухаюся, дівок не вистачає, — каже окупант.

— Російський йо**ний контракт, підписав, а тепер вилізти не можу. Вони автоматично підписали за мене! — скаржиться російський військовий.

— Обіцяв нам, що після того, як набереться 300 тисяч людей мобілізованих, спецоперація закінчиться і почнуться бойові дії, реальна війна. Набридло бути, 8 місяців уже, — розповідає військовий злочинець.

— Не такого життя я хотів ... я не думав, що можуть при**ашити, —скаржиться військовий РФ.

У ГУР наголошують, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська окупаційна армія активно вибудовує багатоешелонні лінії оборони в Криму. Незважаючи на те, що ворог ретельно готується, українським захисникам відомо, як обійти ці потужні оборонні споруди.

Також у черговому аудіоперехопленні ГУР України військовослужбовець РФ розповідає другові про втрати на фронті. За його словами, повернутися раніше додому можна лише мертвим.