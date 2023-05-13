"Не такой жизни хотел": окупант розповів, як проти власної волі потрапив на війну
Головне управління розвідки продовжує перехоплювати розмови російських військових. Цього разу українські захисники зафіксували, як військовий РФ скаржиться на те, що підписали контракт замість нього. І "тепер вилізти не може".
Про це повідомляє ГУР.
Що відомо
Як зазначають у СБУ, громадянин Росії, який відбував покарання у місцях позбавлення волі на території РФ, був мобілізований та залучається до ведення збройної агресії проти України на Авдіївському напрямку.
Однак військовому служба геть не до вподоби.
Деталі перехопленої розмови
— Відпочиваю, пиво п'ю по району рухаюся, дівок не вистачає, — каже окупант.
— Російський йо**ний контракт, підписав, а тепер вилізти не можу. Вони автоматично підписали за мене! — скаржиться російський військовий.
— Обіцяв нам, що після того, як набереться 300 тисяч людей мобілізованих, спецоперація закінчиться і почнуться бойові дії, реальна війна. Набридло бути, 8 місяців уже, — розповідає військовий злочинець.
— Не такого життя я хотів ... я не думав, що можуть при**ашити, —скаржиться військовий РФ.
У ГУР наголошують, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російська окупаційна армія активно вибудовує багатоешелонні лінії оборони в Криму. Незважаючи на те, що ворог ретельно готується, українським захисникам відомо, як обійти ці потужні оборонні споруди.
Також у черговому аудіоперехопленні ГУР України військовослужбовець РФ розповідає другові про втрати на фронті. За його словами, повернутися раніше додому можна лише мертвим.