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"Не такой жизни хотел": окупант розповів, як проти власної волі потрапив на війну

13 травня 2023 19:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
"Не такой жизни хотел": окупант розповів, як проти власної волі потрапив на війну
Російський військовий. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Головне управління розвідки продовжує перехоплювати розмови російських військових. Цього разу українські захисники зафіксували, як військовий РФ скаржиться на те, що підписали контракт замість нього. І "тепер вилізти не може".

Про це повідомляє ГУР.

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Що відомо

Як зазначають у СБУ, громадянин Росії, який відбував покарання у місцях позбавлення волі на території РФ, був мобілізований та залучається  до ведення збройної агресії проти України на Авдіївському напрямку.

Однак військовому служба геть не до вподоби.

Деталі перехопленої розмови

— Відпочиваю, пиво п'ю по району рухаюся, дівок не вистачає, — каже окупант. 
— Російський йо**ний контракт, підписав, а тепер вилізти не можу. Вони автоматично підписали за мене! — скаржиться російський військовий. 
— Обіцяв нам, що після того, як набереться 300 тисяч людей мобілізованих, спецоперація закінчиться і почнуться бойові дії, реальна війна. Набридло бути, 8 місяців уже, — розповідає військовий злочинець. 
— Не такого життя я хотів ... я не думав, що можуть при**ашити, —скаржиться військовий РФ. 

У ГУР наголошують, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська окупаційна армія активно вибудовує багатоешелонні лінії оборони в Криму. Незважаючи на те, що ворог ретельно готується, українським захисникам відомо, як обійти ці потужні оборонні споруди.

Також у черговому аудіоперехопленні ГУР України військовослужбовець РФ розповідає другові про втрати на фронті. За його словами, повернутися раніше додому можна лише мертвим.

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