"Не оставим без ответа": Зеленский прокомментировал обстрелы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российские обстрелы в течение суток. В результате атак оккупантов есть погибшие и раненые.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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"В целом только с начала этих суток и до шести вечера уже 17 сообщений об обстрелах только в Херсонской области. А еще — Николаевская область, Запорожье, Донбасс, Харьковская область, приграничье с Россией в районах северо-востока", — рассказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинские военные отвечают российским оккупантам на террор. По его словам, не было ни одного дня, чтобы зло РФ не получало нашего вполне справедливого ответа.

"Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы ни одного преступления России не оставим без ответа", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что каждый воин, который дает Украине результат на передовой, может вернуть стране справедливость.

Зеленский добавил, что Украина обязательно победит.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают беспощадно обстреливать Херсонскую область. Так, оккупанты ударили по селам Станислав и Широкая Балка.

Также мы писали, что в воскресенье, 13 августа, российские оккупанты обстреляли поселок Широкая Балка Херсонской области. В результате обстрела количество жертв российских сил возросло, а в больнице умер 12-летний мальчик.

Добавим, что российские террористы обстреляли многоэтажку в Херсоне. В результате атаки пострадали трое местных жителей.