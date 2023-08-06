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"Не останавливается, а продолжается": Буданов рассказал о контрнаступлении ВСУ

6 августа 2023 12:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Не останавливается, а продолжается": Буданов рассказал о контрнаступлении ВСУ
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал об украинском контрнаступлении. По его словам, самое главное, что оно продолжается.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью bTV.

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Контрнаступление ВСУ

По словам Буданова, контрнаступление украинских военных проходит достаточно сложно, ведь российские оккупанты успели укрепить свои позиции стационарными оборонными комплексами. Он рассказал, что продвижение ВСУ на Бахмутском направлении чуть быстрее, чем на юге.

"Самое главное, что наступление не останавливается, а продолжается. По моему мнению, на Бахмутской линии оно идет немного быстрее, чем на юге, но время покажет", — добавил он.

Напомним, наступательные действия ВСУ на южном и северном флангах Бахмута несколько замедлились в последнее время. В то время как российские войска продолжают опрокидывать значительную часть своих сил в район города.

Также мы писали, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что российские войска вовсю пытаются остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины. При этом для армии РФ эпицентром боевых действий остается восток Украины.

Добавим, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как Вооруженные силы Украины уничтожают врага на Горловском направлении. При этом он уточнил, что украинские защитники находят врага с помощью ударных VPF-дронов.

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