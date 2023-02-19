Ні поїсти, ні помитися: у Криму родичі російьких солдатів масово скаржаться на їх забезпечення

Міноборони рф не реагує на звернення громадян

На тимчасово окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються до міноборони рф. Вони кажуть про порушення прав військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб.

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Родичі мобілізованих зазначають про:

Відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяць та будь-яких їхніх перспектив у наступні 2-3 місяці;

незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови;

використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення — рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у 1000 доларів.

Міноборони рф не реагує на звернення громадян.

Нагадаємо, росія не виплачує фінансову винагороду деяким добровольчим підрозділам. З часом це може ускладнити спроможність формувати такі сили.

Також ми писали, що російські окупанти продовжують невдалі спроби поповнити кількість військових на фронті після масових втрат. Зокрема, понад тисячу нових чоловіків, завербованих із в'язниць у Криму, перекинули на фронт з початку лютого.

Додамо, росіяни, ймовірно, готуються до чогось серйозного в лютому поточного року. Окупанти розповідають своїм родичам про ескалацію конфлікту.