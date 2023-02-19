Ни поесть, ни помыться: в Крыму родственники российских солдат массово жалуются на их обеспечение
На временно оккупированной территории АР Крым родственники мобилизованных массово обращаются в минобороны рф. Они говорят о нарушениях прав военнослужащих.
Об этом сообщает Генштаб.
-
В Черном море россия держит ракетоносители, но "Калибров" не хватает, — Гуменюк
-
Россия национализировала в Крыму около 700 украинских объектов
-
Кадыров отверг предложение Пригожина присоединиться к информационной кампании против минобороны рф, — ISW
-
Танцы с кувалдой: пропагандисты рф хотят показать массовое присутствие "вагнеровцев" на войне
-
ВСУ ликвидировали почти 600 оккупантов за сутки: общие потери противника по состоянию на 19 февраля
-
Израиль нанес авиаудар по центру Дамаска: 15 человек погибли
-
Самолетом в Грецию: Данченко перевез на лечение АЕК
-
Китай хочет незаметно оказывать нелетальную военную помощь россии для войны против Украины, — СМИ
-
Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП
-
Облачно, но без осадков: какой будет погода в Одессе и области сегодня
Подробности
Родственники мобилизованных отмечают:
- Отсутствие ротаций и отпусков свыше 6 месяцев и любых перспектив в последующие 2-3 месяца;
- неудовлетворительное питание и санитарно-гигиенические условия;
- использование офицерами российских оккупационных войск служебного положения для собственного обогащения — рядовому и сержантскому составу предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в 1000 долларов.
Минобороны рф не реагирует на обращение граждан.
Напомним, россия не выплачивает финансовое вознаграждение некоторым добровольческим подразделениям. С течением времени это может усложнить способность формировать такие силы.
Также мы писали, что российские оккупанты продолжают неудачные попытки пополнить количество военных на фронте после массовых потерь. В частности, более тысячи новых мужчин, завербованных из тюрем в Крыму, перебросили на фронт с начала февраля.
Добавим, россияне, вероятно, готовятся к чему-то серьезному в феврале текущего года. Оккупанты рассказывают своим родственникам об эскалации конфликта.