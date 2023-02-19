Ни поесть, ни помыться: в Крыму родственники российских солдат массово жалуются на их обеспечение

Минобороны рф не реагирует на обращение граждан

На временно оккупированной территории АР Крым родственники мобилизованных массово обращаются в минобороны рф. Они говорят о нарушениях прав военнослужащих.

Об этом сообщает Генштаб.

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Родственники мобилизованных отмечают:

Отсутствие ротаций и отпусков свыше 6 месяцев и любых перспектив в последующие 2-3 месяца;

неудовлетворительное питание и санитарно-гигиенические условия;

использование офицерами российских оккупационных войск служебного положения для собственного обогащения — рядовому и сержантскому составу предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в 1000 долларов.

Минобороны рф не реагирует на обращение граждан.

Напомним, россия не выплачивает финансовое вознаграждение некоторым добровольческим подразделениям. С течением времени это может усложнить способность формировать такие силы.

Также мы писали, что российские оккупанты продолжают неудачные попытки пополнить количество военных на фронте после массовых потерь. В частности, более тысячи новых мужчин, завербованных из тюрем в Крыму, перебросили на фронт с начала февраля.

Добавим, россияне, вероятно, готовятся к чему-то серьезному в феврале текущего года. Оккупанты рассказывают своим родственникам об эскалации конфликта.