Число жертв ракетного удара по Краматорску возросло

Ночной обстрел Краматорска: известно уже о трех погибших
В ночь с 1 на 2 февраля российские оккупационные войска нанесли очередной удар по мирным жителям украинских городов. В этот раз был обстрелян жилой дом в Краматорске.
Об этом сообщают ГСЧС и полиция Донецкой области.
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Чем обстреляли и что разрушили
Известно, что удар по Краматорску был нанесен ракетой "Искандер-К".
В результате обстрела было повреждено по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов. Один из них полностью разрушен.
Спасательная операция
Под завалами разрушенного дома продолжают оставаться люди.
Всю ночь идет спасательная операция, в которой задействованы как работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (к разбору завалов привлечены около 60 человек), так и правоохранители.
На месте ракетного удара работает 11 следственно-оперативных групп, взрывотехники, кинологи, парамедики, патрульные полицейские и другие подразделения.
Погибшие, раненые и спасенные
По состоянию на час ночи было известно о трех погибших, тела которых уже достали из-под завалов.
Также удалось спасти двух жителей дома, извлеченных из руин уничтоженного оккупантами здания.
Всего раненых сейчас насчитывается два десятка.
Напомним, что россияне нанесли ракетный удар по Краматорску около 22:00 1 февраля.
По предварительным данным, речь шла о двух погибших и восьми раненых.
Добавим, что 29 января вечером оккупанты атаковали Харьков. Вражеская ракета попала в жилой дом в Киевском районе.
Со временем в соцсетях появились фото дома. Из сообщений корреспондентов известно, что повреждения дома серьезны. Как минимум половина здания уничтожена.
Кроме того, 29 января кафиры в очередной раз накрыли огнем Херсон. Снаряды попали в гражданские объекты и повлекли несколько пожаров, есть погибшие.
Также утром 28 января российские кафиры нанесли ракетный удар по городу Константиновка Донецкой области. В результате атаки погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Правоохранители возбудили уголовное производство.
Фото: ГСЧС и полиция Донецкой области