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​​Ночной обстрел Краматорска: известно уже о трех погибших

2 февраля 2023 03:33
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Число жертв ракетного удара по Краматорску возросло
Более 20 жильцов ранены, нескольких уже достали из-под завалов
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В ночь с 1 на 2 февраля российские оккупационные войска нанесли очередной удар по мирным жителям украинских городов. В этот раз был обстрелян жилой дом в Краматорске.

Об этом сообщают ГСЧС и полиция Донецкой области.

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Известно, что удар по Краматорску был нанесен ракетой "Искандер-К".

В результате обстрела было повреждено по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов. Один из них полностью разрушен.

Спасательная операция

Под завалами разрушенного дома продолжают оставаться люди.

Всю ночь идет спасательная операция, в которой задействованы как работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (к разбору завалов привлечены около 60 человек), так и правоохранители.

На месте ракетного удара работает 11 следственно-оперативных групп, взрывотехники, кинологи, парамедики, патрульные полицейские и другие подразделения.

Погибшие, раненые и спасенные

По состоянию на час ночи было известно о трех погибших, тела которых уже достали из-под завалов.

Также удалось спасти двух жителей дома, извлеченных из руин уничтоженного оккупантами здания.

Всего раненых сейчас насчитывается два десятка.

Напомним, что россияне нанесли ракетный удар по Краматорску около 22:00 1 февраля.

По предварительным данным, речь шла о двух погибших и восьми раненых.

Добавим, что 29 января вечером оккупанты атаковали Харьков. Вражеская ракета попала в жилой дом в Киевском районе.

Со временем в соцсетях появились фото дома. Из сообщений корреспондентов известно, что повреждения дома серьезны. Как минимум половина здания уничтожена.

Кроме того, 29 января кафиры в очередной раз накрыли огнем Херсон. Снаряды попали в гражданские объекты и повлекли несколько пожаров, есть погибшие.

Также утром 28 января российские кафиры нанесли ракетный удар по городу Константиновка Донецкой области. В результате атаки погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Фото: ГСЧС и полиция Донецкой области

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