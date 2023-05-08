"Нічого доброго не чекаю": Гіркін розскиглився перед 9 травня

Військовий злочинець Ігор Гіркін, відомий також під псевдонімом Стрєлков. Фото: ТАСС

Головний скиглій "русского міра" Ігор Стрєлков-Гіркін видав напередодні 9 травня звично невтішний для росіян прогноз. На думку Гіркіна, цього дня слід очікувати на масовані обстріли від української сторони.

"Завтра доводиться чекати на масовані привітання від шановних київських партнерів Кремля. Особливо в прифронтовій зоні — куди долітають снаряди", — напророчив терорист.

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Також він вкотре розкритикував російську владу за рішення святкувати 9 травня на тлі провальної війни в Україні.

"На Планеті Рожевих Поні не можуть обійтися без святкування на честь перемоги тих, кого мешканці ПРП зрадили і чиї надбання розікрали та розпродали... Особисто я жодних приводів для свята не бачу і нічого доброго завтра не чекаю", — підсумував Гіркін.

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін поскаржився на "клоунів у погонах" і напророчив Путіну невтішне майбутнє.

Також у квітні цього року він заявив, що ЗСУ нібито готує вторгнення до Брянської, Курської та Білгородської областей.