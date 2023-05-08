"Ничего хорошего не ожидаю": Гиркин разнылся перед 9 мая

Военный преступник Игорь Гиркин, известный также под псевдонимом Стрелков. Фото: ТАСС

Главный нытик "русского мира" Игорь Стрелков-Гиркин выдал накануне 9 мая привычно неутешительный для россиян прогноз. По мнению Гиркина, в этот день следует ожидать массированных обстрелов от украинской стороны.

"Завтра приходится ожидать массированных поздравлений от уважаемых киевских партнеров Кремля. Особенно в прифронтовой зоне — куда долетают снаряды", — напророчил террорист.

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Также он в очередной раз раскритиковал российские власти за решение праздновать 9 мая на фоне провальной войны в Украине.

"На Планете Розовых Пони не могут обойтись без празднования в честь победы тех, кого обитатели ПРП предали и чьи труды разворовали и распродали… Лично я никаких поводов для праздника не вижу и ничего хорошего завтра не ожидаю", — подытожил Гиркин.

Напомним, ранее Игорь Гиркин пожаловался на "клоунов в погонах" и напророчил Путину нерадостное будущее.

Также в апреле этого года он заявил, что ВСУ якобы готовит вторжение в Брянскую, Курскую и Белгородскую область.