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"Ничего хорошего не ожидаю": Гиркин разнылся перед 9 мая

8 мая 2023 17:18
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
"Ничего хорошего не ожидаю": Гиркин разнылся перед 9 мая
Военный преступник Игорь Гиркин, известный также под псевдонимом Стрелков. Фото: ТАСС
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Главный нытик "русского мира" Игорь Стрелков-Гиркин выдал накануне 9 мая привычно неутешительный для россиян прогноз. По мнению Гиркина, в этот день следует ожидать массированных обстрелов от украинской стороны.  

"Завтра приходится ожидать массированных поздравлений от уважаемых киевских партнеров Кремля. Особенно в прифронтовой зоне — куда долетают снаряды", — напророчил террорист.

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Также он в очередной раз раскритиковал российские власти за решение праздновать 9 мая на фоне провальной войны в Украине.

"На Планете Розовых Пони не могут обойтись без празднования в честь победы тех, кого обитатели ПРП предали и чьи труды разворовали и распродали… Лично я никаких поводов для праздника не вижу и ничего хорошего завтра не ожидаю", — подытожил Гиркин.

Напомним, ранее Игорь Гиркин пожаловался на "клоунов в погонах" и напророчил Путину нерадостное будущее.

Также в апреле этого года он заявил, что ВСУ якобы готовит вторжение в Брянскую, Курскую и Белгородскую область.

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