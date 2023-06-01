Нідерланди хочуть закупити танки Leopard для України

Танки Leopard 1. Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo

Нідерланди планують придбати танки Leopard 1 для українських військових. Нещодавно про такий ж намір оголосила Німеччина.

Про це повідомляє NOS.

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Видання пише, що постачальником танків може стати швейцарська компанія, однак для цього потрібен дозвіл уряду. Керівництво Швейцарії хоче триматися якомога далі від війни в Україні, яку розпочала Росія. Це створює проблему поставки танків.

Наприкінці квітня стало відомо, що Нідерланди спільно з Данією купують для України 14 бойових танків Leopard 2-A4. Їх вартість — близько 165 мільйонів євро.

Скільки коштуватимуть швейцарські танки Leopard 1, поки що невідомо.

Нагадаємо, у Німеччині перша група з близько 400 українських військових розпочала навчатися використовувати американські танки Abrams M1. Загалом тренування триватиме 10-12 тижнів.

Також ми писали, що представники Міноборони та Верховної Ради України перевірили в польових умовах вітчизняні танки "Оплот". За результатами перевірки було ухвалене рішення про замовлення танків для потреб ЗСУ.

Додамо, у Міністерстві оборони США повідомили, що Україна може отримати танки Abrams на початку осені. У цей час мають завершитися програми тренування українських військових для роботи на них.