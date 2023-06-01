Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Нидерланды хотят закупить танки Leopard для Украины arrow

Нидерланды хотят закупить танки Leopard для Украины

1 июня 2023 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нидерланды хотят закупить танки Leopard для Украины
Танки Leopard 1. Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Нидерланды планируют купить танки Leopard 1 для украинских военных. Недавно о таком же намерении объявила Германия.

Об этом сообщает NOS.

Читайте также:

Leopard 1 для Украины

Издание пишет, что поставщиком танков может стать швейцарская компания, однако для этого требуется разрешение правительства. Руководство Швейцарии хочет держаться подальше от войны в Украине, которую начала Россия. Это создает проблему поставки танков.

В конце апреля стало известно, что Нидерланды вместе с Данией покупают для Украины 14 боевых танков Leopard 2-A4. Их стоимость — около 165 миллионов евро.

Сколько будут стоить швейцарские танки Leopard 1, пока неизвестно.

Напомним, в Германии первая группа из около 400 украинских военных начала учиться использовать американские танки Abrams M1. В общей сложности тренировка продлится 10-12 недель.

Также мы писали, что представители Минобороны и Верховной Рады Украины проверили в полевых условиях отечественные танки "Оплот". По результатам проверки было принято решение о заказе танков для нужд ВСУ.

Добавим, в Министерстве обороны США сообщили, что Украина может получить танки Abrams в начале осени. В это время должны завершиться программы тренировки украинских военных для работы на них.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас