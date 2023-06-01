Нидерланды хотят закупить танки Leopard для Украины

Танки Leopard 1. Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo

Нидерланды планируют купить танки Leopard 1 для украинских военных. Недавно о таком же намерении объявила Германия.

Об этом сообщает NOS.

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Издание пишет, что поставщиком танков может стать швейцарская компания, однако для этого требуется разрешение правительства. Руководство Швейцарии хочет держаться подальше от войны в Украине, которую начала Россия. Это создает проблему поставки танков.

В конце апреля стало известно, что Нидерланды вместе с Данией покупают для Украины 14 боевых танков Leopard 2-A4. Их стоимость — около 165 миллионов евро.

Сколько будут стоить швейцарские танки Leopard 1, пока неизвестно.

Напомним, в Германии первая группа из около 400 украинских военных начала учиться использовать американские танки Abrams M1. В общей сложности тренировка продлится 10-12 недель.

Также мы писали, что представители Минобороны и Верховной Рады Украины проверили в полевых условиях отечественные танки "Оплот". По результатам проверки было принято решение о заказе танков для нужд ВСУ.

Добавим, в Министерстве обороны США сообщили, что Украина может получить танки Abrams в начале осени. В это время должны завершиться программы тренировки украинских военных для работы на них.