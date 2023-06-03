Нидерланды будут работать над увеличением количества Patriot для Украины, — Ермак
Глава Офиса Президент Андрей Ермак сообщил, что правительство Нидерландов будет работать над увеличением количества систем Patriot для Украины.
Об этом Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале.
Patriot для Украины
"Правительство Нидерландов будет работать над увеличением количества Patriot для Украины", — рассказал Ермак.
Он добавил, что сейчас идет работа над соответствующей коалицией.
Напомним, Нидерланды планируют приобрести танки Leopard 1 для украинских военных. Недавно о таком же намерении объявила Германия.
Также мы писали, что премьер-министры Нидерландов и Польши заявили, что готовы помочь украинским пилотам с обучением на истребителях F-16. По словам Моравецкого, график тренировок уже составили.
Добавим, Нидерланды могут передать Украине свои истребители F-16. Вероятно, это произойдет после обучения украинских пилотов. В настоящее время правительство Нидерландов обсуждает этот вопрос.