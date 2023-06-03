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Нидерланды будут работать над увеличением количества Patriot для Украины, — Ермак

3 июня 2023 18:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нидерланды будут работать над увеличением количества Patriot для Украины, — Ермак
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Офиса Президент Андрей Ермак сообщил, что правительство Нидерландов будет работать над увеличением количества систем Patriot для Украины.

Об этом Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале.

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"Правительство Нидерландов будет работать над увеличением количества Patriot для Украины", — рассказал Ермак.

Он добавил, что сейчас идет работа над соответствующей коалицией.

Напомним, Нидерланды планируют приобрести танки Leopard 1 для украинских военных. Недавно о таком же намерении объявила Германия.

Также мы писали, что премьер-министры Нидерландов и Польши заявили, что готовы помочь украинским пилотам с обучением на истребителях F-16. По словам Моравецкого, график тренировок уже составили.

Добавим, Нидерланды могут передать Украине свои истребители F-16. Вероятно, это произойдет после обучения украинских пилотов. В настоящее время правительство Нидерландов обсуждает этот вопрос.

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