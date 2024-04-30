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Никто не скроется — военные показали ювелирную работу дронов по оккупантам

30 апреля 2024 17:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Никто не скроется — военные показали ювелирную работу дронов по оккупантам
Уничтоженная украинским дроном машина с российскими солдатами. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинские военные на Купянском направлении Харьковской области показали кадры работы пилотов дронов-камикадзе по российским целям. Атаки поразили как личный состав врага, так и другие приоритетные цели.

Кадрами работы своих подопечных поделился и глава обороны Харькова Сергей Мельник.

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дроны купянск
Дрон атакует российский танк. Источник: скриншот

На опубликованных кадрах видно, как украинские дроны осуществляют эффектное поражение российских целей. Судя по видео, были поражены несколько автомобилей с личным составом врага, один танк (вероятно, Т-80), а также расчет гранатомета СПГ-9 "Копье".

ссу купянск дроны
Дрон атакует позицию расчета СПГ-9 "Копье". Источник: скриншот

Использование ВСУ дронов — последние новости

Напомним, ранее спецназовцы военной разведки ГУР показали кадры уничтожения беспилотником новейшей российской РЛС "Репейник", которая стоит 100 тыс. долларов.

В то же время бойцы ССО уничтожили склад боекомплекта российских войск и ударили по личному составу врага на южном направлении.

А также операторы "Шершни Довбуша" показали видео поражения собственными одноразовыми дронами вражеской пехоты.

ВСУ
Украина
Харьковская область
Купянск
дроны
война в Украине

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