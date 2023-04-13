Германия разрешила Польше передать истребители для Украины, — СМИ

Истребитель Польши МиГ-29. Фото: google.com

Правительство Германии одобрило заявку Польши на передачу истребителей для Украины. Речь идет о самолетах МиГ-29.

Об этом сообщает Der Spiegel.

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Истребители МиГ-29 передадут Украине из запасов Восточной Германии.

Пока неизвестно, сколько самолетов получат украинские военные.

В марте Польша уже объявила, что поставит Украине истребители МиГ-29 советского производства. Страна хочет поддержать страну в борьбе с российскими оккупантами.

Напомним, сегодня, 13 апреля, Польша обратилась с просьбой в Германию. Варшава просила официальное разрешение на передачу истребителей МиГ-29 для Украины.

Речь идет о самолетах, которые в годы холодной войны находились на вооружении бывшей Германской демократической республики и перешли по наследству Бундесвера, а в 2002 году Германия продала их Польше.

Также мы писали, что заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Польша не намерена передать Украине все свои истребители МиГ-29. По его словам, планируется передача только части существующего парка боевых самолетов.

Добавим, в Воздушных силах Украины рассказали о важности и необходимости самолетов F-16 для Украины. Там обозначили восемь причин для того, чтобы получить истребители.