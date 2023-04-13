Польща попросила дозволу в Німеччини відправити в Україну винищувачі МіГ-29

Винищувач Польщі МіГ-29. Фото: google.com

Сьогодні, 13 квітня, Польща звернулася з проханням до Німеччини. Варшава просить офіційний дозвіл на передачу винищувачів МіГ-29 для України.

Про це повідомляє DPA.

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Йдеться про літаки, які в роки холодної війни були на озброєнні колишньої Німецької демократичної республіки і перейшли у спадок Бундесверу, а у 2002 році Німеччина продала їх Польщі.

#BREAKING: Poland has applied for formal approval from Berlin to deliver MiG-29 fighter jets from former East German stocks to Ukraine, government sources tell dpa. pic.twitter.com/6V9CbXZ7XR — dpa news agency (@dpa_intl) April 13, 2023

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що Польща не має наміру передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29. За його словами, планується передача лише частини існуючого парку бойових літаків.

Також ми писали, що Міністерство оборони Словаччини підтвердило передачу Україні перших чотирьох винищувачів МіГ-29. Напередодні за літаками до Словаччини приїхали українські пілоти із механіками, які їх підготували до відльоту.

Додамо, у Повітряних силах України розповіли про важливість і необхідність літаків F-16 для України. Там окреслили вісім причин для того, аби отримати винищувачі.