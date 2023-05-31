Германия инициирует передачу Украине ракет

Крылатая дальнобойная ракета Taurus. Фото: google.com

Эксперт по обороне, депутат Бундестага от Свободной демократической партии Александр Мюллер заявил, что Германия должна передать Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, Украине необходима помощь в защите.

Об этом Александр Мюллер сказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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"Украина все еще нуждается в нашей солидарности в защите своей страны от агрессора", — подчеркнул Мюллер.

Он подчеркнул, что решающим фактором является необходимость Украины и наличие запасов с германской стороны.

"Если и то, и другое взвешено и оправдано, то ничего нельзя возразить против отправки, чтобы Украина могла продолжать защищаться от нападения России, которое нарушает международное право", — добавил Мюллер.

Напомним, Украина официально обратилась в Германию с просьбой о поставке крылатых ракет Taurus. Соответствующий запрос от украинской стороны уже поступил в страну.

Также мы писали, что недавно Британия предоставила ракеты Storm Shadow, чтобы ускорить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Это должно придать украинской армии новую способность наносить удары большой дальности накануне долгожданного контрнаступления.

Добавим, Украина обратилась в Австралию с просьбой предоставить бронеавтомобили Hawkie. А также призвала официальный Сидней присоединиться к международной "танковой коалиции".