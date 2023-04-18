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Немецкое правительство объявило об отправке Украине системы Patriot

18 апреля 2023 21:06
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Немецкое правительство объявило об отправке Украине системы Patriot
Система ПВО Patriot НАТО в Словакии. Фото: Gregory Fréni/Mediacentrum Defensie (MCD)
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Во вторник, 18 апреля, правительство Германии сообщило, что предоставило Украине систему ПВО Patriot и ракеты для него. Эта помощь была оказана в течение последней недели.

Об этом идет речь в сообщении на сайте правительства Германии.

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Что известно

Так, согласно сообщению, Германия предоставит Вооруженным силам Украины:

  • ЗРК Patriot вместе с ракетами;
  • 16 грузовиков Zetros;
  • два автомобиля для пограничников.

Система ПВО Patriot

Зенитно-ракетная система (ЗРК), основная в своем роде, используемая армией Соединенных Штатов и несколькими союзными государствами. Patriot использует передовые ракеты-перехватчики из воздуха и высокоэффективные радиолокационные системы. Patriot была одной из первых тактических систем в Министерстве обороны США, использовавшей летальную автономию в бою.

Напомним, что ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина ожидает поставок зенитно-ракетных комплексов ЗРК Patriot и Samp-T в ближайшее время. Предполагается, что специалисты будут учиться два месяца, прежде чем системы появятся на украинской территории.

Также ранее Польша обратилась с просьбой в Германию. Варшава просила официальное разрешение на передачу истребителей МиГ-29 для Украины.

Речь идет о самолетах, которые в годы холодной войны находились на вооружении бывшей Германской демократической республики и перешли по наследству Бундесвера, а в 2002 году Германия продала их Польше. По данным СМИ, Германия одобрила запрос Польши.

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