Норвегия передаст Украине пакет поддержки NASAMS

Пуск ракеты AIM-120 из NASAMS. Фото: Aldrimer.no

Украина получит от Норвегии пакет поддержки NASAMS. Страна передаст дополнительные центры управления огнем, пусковые установки и запчасти.

Об этом сообщает министерство обороны Норвегии.

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"Правительство решило передать Украине пакет поддержки NASAMS, который включает два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части", — говорится в сообщении.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам рассказал, что это обеспечит выносливость, резервирование и гибкость, а также увеличит эффект уже передаваемой Украине противовоздушной обороны.

Ранее Норвегия вместе с США уже передала Украине два огневых взвода зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

"Противовоздушная оборона является высокоприоритетной потребностью для украинской стороны. Украина нуждается в защите от российских воздушных и ракетных атак. Хорошие оперативные результаты NASAMS означают, что противовоздушная оборона в целом и NASAMS в частности очень желательны для украинской стороны", — заявил Грам.

Напомним, правительство Великобритании анонсировало новый пакет военной помощи на сумму около 65 миллионов долларов. В частности, в него войдут боеприпасы и боевые машины.

Также мы писали, что Владимир Зеленский и Олаф Шольц договорились о снабжении Германией Украины дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Также глава государства поблагодарил Германию за готовность к долгосрочной поддержке Украины.

Добавим, в Германии выступили против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Это также подтвердил министр обороны Борис Писториус во время саммита НАТО.