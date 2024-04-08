Новий наступ РФ — в ISW пояснили, як діяти ЗСУ без допомоги США

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS

Окупаційні війська РФ активізували нові штурмові операції уздовж лінії фронту. Через брак західної допомоги українському військовому керівництву доведеться накопичувати та економити ресурси й ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності в обороні.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповіли, що російська війська активізували темп своїх наступальних операцій майже по всій лінії фронту, зокрема, наступ на Часів Яр, що у Донецькій області. Так, 4 квітня окупанти провели механізовану атаку ротного рівня в напрямку міста.

Незадовго до цього Зеленський та інші українські посадовці попереджали, що затримки в безпековій допомозі змусили Україну поступитися ініціативою на полі бою Росії і що українські військові не можуть планувати успішний контрнаступ або оборону, не знаючи, коли і яку допомогу отримає Україна.

У звіті зазначають, що затримки військової допомоги з боку Заходу змусили українську армію накопичувати та економити зброю і боєприпаси.

"Українські сили, ймовірно, повинні приймати складні рішення, віддаючи пріоритет певним аспектам своєї оборони шляхом оскарження ініціативи щодо обмеження російських військових можливостей або планування майбутнього контрнаступу операції, оскільки тривають тривалі дебати США щодо військової допомоги", — наголосили в ISW.

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, 28 березня Президент України Володимир Зеленський попередив про майбутній наступ російських загарбників, який очікується в кінці травня або на початку червня.

Таку ж інформацію поширило видання The Economist і наголосило, що Україні необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.

Крім того, військові експерти зазначили, що президент Росії не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста. Київ та Одеса досі залишаються цілями Володимира Путіна.

А керівник ОПУ Андрій Єрмак наголосив, що наразі в Україні настав "критичний момент". Наша держава потребує військової допомоги від США і сподівається, що це рішення ухвалять вже цього місяця.