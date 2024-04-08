Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Новий наступ РФ — в ISW пояснили, як діяти ЗСУ без допомоги США arrow

Новий наступ РФ — в ISW пояснили, як діяти ЗСУ без допомоги США

8 квітня 2024 07:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Новий наступ РФ — в ISW пояснили, як діяти ЗСУ без допомоги США
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупаційні війська РФ активізували нові штурмові операції уздовж лінії фронту. Через брак західної допомоги українському військовому керівництву доведеться накопичувати та економити ресурси й ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності в обороні.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Читайте також:

Як діяти ЗСУ на фронті без допомоги США

Аналітики розповіли, що російська війська активізували темп своїх наступальних операцій майже по всій лінії фронту, зокрема, наступ на Часів Яр, що у Донецькій області. Так, 4 квітня окупанти провели механізовану атаку ротного рівня в напрямку міста.

Незадовго до цього Зеленський та інші українські посадовці попереджали, що затримки в безпековій допомозі змусили Україну поступитися ініціативою на полі бою Росії і що українські військові не можуть планувати успішний контрнаступ або оборону, не знаючи, коли і яку допомогу отримає Україна.

У звіті зазначають, що затримки військової допомоги з боку Заходу змусили українську армію накопичувати  та економити зброю і боєприпаси.

"Українські сили, ймовірно, повинні приймати складні рішення, віддаючи пріоритет певним аспектам своєї оборони шляхом оскарження ініціативи щодо обмеження російських військових можливостей або планування майбутнього контрнаступу операції, оскільки тривають тривалі дебати США щодо військової допомоги", — наголосили в ISW.

Що ще потрібно знати

Нагадаємо, 28 березня Президент України Володимир Зеленський попередив про майбутній наступ російських загарбників, який очікується в кінці травня або на початку червня.

Таку ж інформацію поширило видання The Economist і наголосило, що Україні необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати більш надійну лінію оборони.

Крім того, військові експерти зазначили, що президент Росії не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста. Київ та Одеса досі залишаються цілями Володимира Путіна.

А керівник ОПУ Андрій Єрмак наголосив, що наразі в Україні настав "критичний момент". Наша держава потребує військової допомоги від США і сподівається, що це рішення ухвалять вже цього місяця.

США
зброя
росіяни
військова допомога
військова техніка
війна в Україні
фронт
наступ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку