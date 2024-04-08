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Новое наступление РФ — в ISW объяснили, как действовать ВСУ без помощи США

8 апреля 2024 07:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Новое наступление РФ — в ISW объяснили, как действовать ВСУ без помощи США
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупационные войска РФ активизировали новые штурмовые операции вдоль линии фронта. Из-за нехватки западной помощи украинскому военному руководству придется накапливать и экономить ресурсы и принимать сложные решения по приоритетности в обороне.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что российские войска активизировали темп своих наступательных операций почти по всей линии фронта, в частности, наступление на Часов Яр в Донецкой области. Так, 4 апреля оккупанты провели механизированную атаку ротного уровня в направлении города.

Незадолго до этого Зеленский и другие украинские чиновники предупреждали, что задержки в помощи безопасности заставили Украину уступить инициативу на поле боя России и что украинские военные не могут планировать успешное контрнаступление или оборону, не зная, когда и какую помощь получит Украина.

В отчете отмечают, что задержки военной помощи со стороны Запада вынудили украинскую армию накапливать и экономить оружие и боеприпасы.

"Украинские силы, вероятно, должны принимать сложные решения, отдавая приоритет определенным аспектам своей обороны путем обжалования инициативы по ограничению российских военных возможностей или планированию предстоящего контрнаступления операции, поскольку продолжаются длительные дебаты США по военной помощи", — подчеркнули в ISW.

Что еще нужно знать

Напомним, 28 марта Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о предстоящем наступлении российских захватчиков, которое ожидается в конце мая или начале июня.

Такую же информацию распространило издание The Economist и подчеркнуло, что Украине необходимо срочно мобилизовать больше людей и построить более надежную линию обороны.

Кроме того, военные эксперты отметили, что президент России не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города. Киев и Одесса до сих пор остаются целями Владимира Путина.

А руководитель ОПУ Андрей Ермак подчеркнул, что сейчас в Украине наступил "критический момент". Наше государство нуждается в военной помощи от США и надеется, что это решение будет принято уже в этом месяце.

США
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