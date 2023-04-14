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Обстріл Слов’янська: дитина, яку дістали з-під завалів не вижила

14 квітня 2023 19:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріл Слов’янська: дитина, яку дістали з-під завалів не вижила
Наслідки обстрілу Слов'янська ракетами С-300. Фото: Донецька ОВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

З-під завалів будинку в Слов'янську, який росіяни атакували сьогодні, 14 квітня, рятувальники дістали дитину. На жаль, вона загинула в кареті швидкої допомоги.

Про це повідомив журналіст, громадський діяч Андрій Смолій.

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Станом на 18:00 відомо про п'ятьох загиблих і 15 поранених. Існує ймовірність, що під завалами може перебувати щонайменше семеро осіб.

"Нагадаю, близько 16 години росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. За попередніми даними, використали ракети С-300. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки. Це – оперативна інформація станом на цю хвилину. На місці працюють вибухотехніки, парамедики, рятувальники та поліція", — розповів очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Згодом на обстріл багатоповерхівки відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо.

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку у Слов'янську. Місцеві жителі чули щонайменше 11 вибухів.

За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, російські терористи влучили у три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола. 

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