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Обстрел Запорожья — в сеть попали кадры повторного удара

5 апреля 2024 20:22
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Илья Рябинин
редактор
Обстрел Запорожья — в сеть попали кадры повторного удара
Момент второго ракетного удара. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В сеть попали кадры повторного удара по Запорожью, когда на месте работали спасатели и полицейские. Среди пострадавших два украинских журналиста.

Об этом информирует "Суспільне мовлення".

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Как сообщается, на месте инцидента находились журналисты "Суспільне Запоріжжя", которые снимали последствия предварительного удара и общались с ранеными вместе с другими коллегами, спасателями и правоохранителями.

По данным Нацполиции, РФ нанесла повторный удар еще двумя ракетами, по предварительному сообщению — Х-59 "Овод". В результате удара были ранены журналистка "Укринформа" Ольга Звонарева и корреспондентка телеканала 1+1, Кира Овес.

Ракетный удар по Запорожью — последние новости

Напомним, взрывы в Запорожье прогремели днем, 5 апреля.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеского обстрела пострадали люди, а также поврежден ряд зданий.

В результате атаки количество погибших и пострадавших возросло: три человека погибли, еще 13 получили ранения, четверо в тяжелом состоянии.

журналисты
взрыв
Запорожье
Украина
ракета
война в Украине

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