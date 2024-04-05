Обстрел Запорожья — в сеть попали кадры повторного удара

Момент второго ракетного удара. Фото: скриншот

В сеть попали кадры повторного удара по Запорожью, когда на месте работали спасатели и полицейские. Среди пострадавших два украинских журналиста.

Об этом информирует "Суспільне мовлення".

Читайте также:

Россия нанесла повторный удар по городу

Как сообщается, на месте инцидента находились журналисты "Суспільне Запоріжжя", которые снимали последствия предварительного удара и общались с ранеными вместе с другими коллегами, спасателями и правоохранителями.

По данным Нацполиции, РФ нанесла повторный удар еще двумя ракетами, по предварительному сообщению — Х-59 "Овод". В результате удара были ранены журналистка "Укринформа" Ольга Звонарева и корреспондентка телеканала 1+1, Кира Овес.

Ракетный удар по Запорожью — последние новости

Напомним, взрывы в Запорожье прогремели днем, 5 апреля.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеского обстрела пострадали люди, а также поврежден ряд зданий.

В результате атаки количество погибших и пострадавших возросло: три человека погибли, еще 13 получили ранения, четверо в тяжелом состоянии.