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Обстрел жилого дома: в Запорожье возросло количество пострадавших

22 марта 2023 16:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Последствия российского обстрела
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Запорожье в результате попадания российской ракеты между двумя девятиэтажками возросло количество пострадавших. В настоящее время известно о 34 травмированных.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Запорожской области.

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"Госпитализированы 29, из них трое детей. Пяти людям оказана помощь на месте. Один человек погиб", — говорится в сообщении.

Силами подразделений ГСЧС удалось спасти шесть человек и двух собак. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

На месте происшествия от ГСЧС работает 66 спасателей и 14 единиц техники.

Напомним, в Запорожье российские ракеты попали в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Одна из ракет не разорвалась и застряла в крыше жилого дома.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье. По информации городского совета, захватчики направили по жилому району две ракеты.

Добавим, по предварительной информации, 22 марта российские оккупанты нанесли удар по Запорожье по реактивной артиллерии. Вероятно, речь идет о системах залпового огня "Торнадо С".

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