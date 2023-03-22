Обстрел жилого дома: в Запорожье возросло количество пострадавших
В Запорожье в результате попадания российской ракеты между двумя девятиэтажками возросло количество пострадавших. В настоящее время известно о 34 травмированных.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Запорожской области.
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"Госпитализированы 29, из них трое детей. Пяти людям оказана помощь на месте. Один человек погиб", — говорится в сообщении.
Силами подразделений ГСЧС удалось спасти шесть человек и двух собак. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
На месте происшествия от ГСЧС работает 66 спасателей и 14 единиц техники.
Напомним, в Запорожье российские ракеты попали в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Одна из ракет не разорвалась и застряла в крыше жилого дома.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье. По информации городского совета, захватчики направили по жилому району две ракеты.
Добавим, по предварительной информации, 22 марта российские оккупанты нанесли удар по Запорожье по реактивной артиллерии. Вероятно, речь идет о системах залпового огня "Торнадо С".