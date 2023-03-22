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В ЗСУ розповіли, якою зброєю росія атакувала будинки у Запоріжжі

22 березня 2023 16:16
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Наразі відомо про одного загиблого внаслідок атаки по будинках у Запоріжжі
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

За попередньою інформацією, 22 березня російські окупанти завдали удару по Запоріжжі з реактивної артилерії. Імовірно, йдеться про системи залпового вогню "Торнадо С". 

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. 

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"Треба розуміти, що Запоріжжя це прифронтове місто, знаходиться недалеко від лінії бойового зіткнення. За попередніми даними чергових служб, це була реактивна система залпового вогню далекої дії, можливо, "Торнадо С", — сказав Ігнат. 

Представник ЗСУ наголосив, що реактивна артилерія досягає своєї цілі за лічені секунди, тому можливості попередити людей про небезпеку немає. 

"Це – реактивна артилерія, вона летить надзвичайно швидко: від пуску до влучання секунди фактично (тому повітряна тривога вмикається в момент удару або й після нього, — ред.). Якщо є у наших Сил оборони можливість оповістити, що буде працювати реактивна чи ствольна артилерія, то це безумовно робиться. Якщо такої можливості немає, немає розвідданих, то можуть бути отакі от терористичні атаки ворога, які не вперше здійснюються по житлових кварталах міст", — сказав речник Повітряних сил. 

Ігнат наголосив, що загроза артилерійських обстрілів окупантами для прифронтових міст існує постійно. 

Своєю чергою Офіс генпрокурора повідомив, що російські військові випустили по Запоріжжю 6 ракет, тип яких наразі встановлюється. 

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, російські окупанти обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівки.

За даними Запорізької ОВА, внаслідок російського обстрілу Запоріжжя у багатоповерхівку влучило відразу дві ракети.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі. 

За останніми даними, у Запоріжжі внаслідок атаки росіян по житловому будинку загинула людина. Також наразі 25 людей з пораненнями перебувають у лікарнях. 

Фото: REUTERS

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