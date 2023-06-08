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Обстрелы Херсона во время эвакуации: Селезнев назвал цель врага

8 июня 2023 17:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрелы Херсона во время эвакуации: Селезнев назвал цель врага
Затоплена Херсонская область. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Несмотря на масштабную экологическую катастрофу из-за подрыва Каховской ГЭС, российские оккупанты продолжают обстреливать затопленные районы Херсона. Захватчики пытаются убить больше людей, ведь знают, что они некуда спрятаться.

Об этом рассказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Новини.LIVE.

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"Произошла экологическая катастрофа. Из-за затопления страдают жители Херсонской области на обоих берегах Днепра. Идет эвакуация. И именно при таких условиях россияне продолжают обстреливать", — рассказал Селезнев.

Владислав Селезньов
Военный эксперт Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Он добавил, что сегодня, 8 июня, оккупанты поднимали свою авиацию и направляли авиабомбы на город. Оккупанты сознательно убивают украинцев, ведь знают, что люди не могут прятаться в подвалах, потому что они затоплены. Таким образом захватчики тешат себя, потому что не имеют никакого успеха на поле боя.

"Никакой военной целесообразности в подрыве Каховской ГЭС нет. Потому что украинская армия вряд ли планировала форсирование Днепра в этом районе. Потому что для такой операции нужны очень большие ресурсы, которых у Украины сейчас нет. Но россияне настолько перепуганы, что прибегли к такому преступному действию", — объяснил эксперт.

Напомним, 8 июня оккупанты обстреляли Херсон во время эвакуации населения из-за затопления города. По словам руководителя ОВА Александра Прокудина, российские войска бьют по прибрежным территориям и центральной части города.

Во время атаки россияне ранили по меньшей мере троих человек. Под обстрелы в Херсоне также попал главный раввин Украины Моше Асман.

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