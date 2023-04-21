Глава Херсонской ОВА рассказал, сколько раз оккупанты атаковали область за прошедшие сутки

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

За прошедшие сутки российские оккупанты совершили 63 обстрела Херсонской области. Они попали в жилые кварталы.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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В целом противник выпустил 247 снарядов из тяжелой артиллерии, БпЛА и авиации. Город Херсон оккупанты атаковали четыре раза.

"Из-за российской агрессии два человека погибли, три — получили ранения", — сообщил Прокудин.

Он также рассказал, что с деоккупированной территории области эвакуированы 52 человека.

Напомним, сегодня, 21 апреля, российские оккупанты атаковали Полтавский район. Вражеские войска использовали беспилотные летательные аппараты.

Также мы писали, что за прошедшие сутки оккупанты Российской Федерации продолжали обстреливать территорию Украины. В общей сложности они нанесли 23 авиационных удара.

Добавим, российские оккупационные войска в Херсонской области пройдут акваторию рек Днепр и Конка. На установленных российских минах уже несколько раз взрывались местные жители.