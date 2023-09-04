Окупант похвалився, як під наркотиками стріляв по своїх: перехоплення ГУР

Військовослужбовці окупаційної армії. Фото: російські ЗМІ

Військовослужбовець держави-агресора Росії розповів товаришеві про втрати у лавах окупаційної армії в Україні. Він також та хизується стріляниною по своїх товаришах.

Відповідне перехоплення телефонної розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

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За словами російського військового в окупаційній арміє великі втрати, які командуванню ніяк не вдається компенсувати, набираючи новобранців. При цьому окупанти вважають нереалістичними наміри російської влади мобілізувати ще 600 тисяч людей.

Військовий Росії також похизувався, як стріляв по своїх товаришах з кулемета, перебуваючи під дією наркотичних речовин.

Діалог окупантів – перехоплення ГУР

— Народу, видишь, не хватает, подбивают, 300-х дох*я.

— Вообще п*здец, там вообще жесть, да, их прет?

— Ну пока тишина, но бывало п*зда вообще.

— Бывает густо, бывает пусто, да?

— Ну, как мы, как курнули здесь маленько, нах*й, 3 базы вдвоем. У нас там "бэха" загорелась, БК взрывались, мы оба как дали с пулемета по своим же.

— Них*я себе!

— Ну, а я так и прикидываю, с парнями тут говорил... Кто-то говорит... Сколько он сказал? Человек 600 тысяч надо набрать?

— Ну да, дох*ища.

— Прикинь, 600 тысяч это вообще дох*я. Тут три тысячи бурятов подчистили, всех зачистили.

— По районам, х*ли, везде, по деревням.

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило перехоплення, у якому окупант розповів про успішні дії українських військових на фронті, а також поскаржився на втрати армії РФ.

Також було оприлюднене перехоплення, я якому дружина російського окупанта у телефонній розмові була налякана звільненням Роботиного на Запоріжжі та ураженням Кримського мосту.

Ми також писали, що Головне управління розвідки при Міноборони України перехопило розмову окупанта, у якій він розповідає про втрати підрозділів окупаційної армії, особливості підписання контрактів та можливість потрапити до загонів "Шторм" при відмові.