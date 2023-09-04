Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупант похвастался, как под наркотиками стрелял по своим: перехват ГУР arrow

Оккупант похвастался, как под наркотиками стрелял по своим: перехват ГУР

4 сентября 2023 21:27
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Оккупант похвастался, как под наркотиками стрелял по своим: перехват ГУР
Военнослужащие оккупационной армии. Фото: российские СМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Военнослужащий государства-агрессора России рассказал товарищу о потерях в рядах оккупационной армии в Украине. Он также хвастается стрельбой по своим товарищам.

Соответствующий перехват телефонного разговора обнародовало Главное управление разведки Минобороны.

Читайте также:

Что сказал оккупант

По словам российского военного, в оккупационной армии есть большие потери, которые командованию никак не удается компенсировать, набирая новобранцев. При этом оккупанты считают нереалистичными намерения российских властей мобилизовать еще 600 тысяч человек.

Военный России также похвастался, как стрелял по своим товарищам из пулемета, находясь под действием наркотических веществ.

Диалог оккупантов – перехват ГУР

— Народу, видишь, не хватает, подбивают, 300-х дох*я. 
— Вообще п*здец, там вообще жесть, да, их прет?
— Ну пока тишина, но бывало п*зда вообще. 
— Бывает густо, бывает пусто, да?
— Ну, как мы, как курнули здесь маленько, нах*й, 3 базы вдвоем. У нас там "бэха" загорелась, БК взрывались, мы оба как дали с пулемета по своим же.
— Них*я себе!
— Ну, а я так и прикидываю, с парнями тут говорил... Кто-то говорит... Сколько он сказал? Человек 600 тысяч надо набрать?
— Ну да, дох*ища. 
— Прикинь, 600 тысяч это вообще дох*я. Тут три тысячи бурятов подчистили, всех зачистили. 
— По районам, х*ли, везде, по деревням. 

Напомним, ранее ГУР обнародовал перехват, в котором оккупант рассказал об успешных действиях украинских военных на фронте, а также пожаловался на потери армии РФ.

Также был обнародован перехват, в котором жена российского оккупанта в телефонном разговоре была напугана освобождением Роботино на Запорожье и поражением Крымского моста.

Мы также писали, что Главное управление разведки при Минобороны Украины перехватило разговор оккупанта, где он рассказывает о потерях подразделений оккупационной армии, особенностях подписания контрактов и возможности попасть в отряды "Шторм" при отказе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

None

Зеленский поедет на сессию ООН: Кислица озвучил главные темы

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз