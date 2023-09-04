Оккупант похвастался, как под наркотиками стрелял по своим: перехват ГУР

Военнослужащие оккупационной армии. Фото: российские СМИ

Военнослужащий государства-агрессора России рассказал товарищу о потерях в рядах оккупационной армии в Украине. Он также хвастается стрельбой по своим товарищам.

Соответствующий перехват телефонного разговора обнародовало Главное управление разведки Минобороны.

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Что сказал оккупант

По словам российского военного, в оккупационной армии есть большие потери, которые командованию никак не удается компенсировать, набирая новобранцев. При этом оккупанты считают нереалистичными намерения российских властей мобилизовать еще 600 тысяч человек.

Военный России также похвастался, как стрелял по своим товарищам из пулемета, находясь под действием наркотических веществ.

Диалог оккупантов – перехват ГУР

— Народу, видишь, не хватает, подбивают, 300-х дох*я.

— Вообще п*здец, там вообще жесть, да, их прет?

— Ну пока тишина, но бывало п*зда вообще.

— Бывает густо, бывает пусто, да?

— Ну, как мы, как курнули здесь маленько, нах*й, 3 базы вдвоем. У нас там "бэха" загорелась, БК взрывались, мы оба как дали с пулемета по своим же.

— Них*я себе!

— Ну, а я так и прикидываю, с парнями тут говорил... Кто-то говорит... Сколько он сказал? Человек 600 тысяч надо набрать?

— Ну да, дох*ища.

— Прикинь, 600 тысяч это вообще дох*я. Тут три тысячи бурятов подчистили, всех зачистили.

— По районам, х*ли, везде, по деревням.

Напомним, ранее ГУР обнародовал перехват, в котором оккупант рассказал об успешных действиях украинских военных на фронте, а также пожаловался на потери армии РФ.

Также был обнародован перехват, в котором жена российского оккупанта в телефонном разговоре была напугана освобождением Роботино на Запорожье и поражением Крымского моста.

Мы также писали, что Главное управление разведки при Минобороны Украины перехватило разговор оккупанта, где он рассказывает о потерях подразделений оккупационной армии, особенностях подписания контрактов и возможности попасть в отряды "Шторм" при отказе.