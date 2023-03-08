Оккупант рассказал о большом количестве погибших и пренебрежительном отношении к мобилизованным

Российские оккупанты

Российский оккупант рассказал своему другу о большом количестве погибших. По его словам, тела лежат на каждом шагу.

Об этом рассказал один из российских оккупантов в телефонном разговоре, перехват которого обнародовало Главное управление разведки Минобороны.

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Российский военный рассказал о пренебрежительном отношении к мобилизованным. Их отправляют на смену погибшим как "пушечное мясо".

"Гора трупов, бл*дь, еще и добавилось, бл*дь, воронок", — говорит оккупант.

Напомним, представители российской частной компании "Вагнер" рассказывают мобилизованным россиянам о скором завершении войны. При этом российские оккупанты удивляются тому, как воюют "вагнеровцы" — они терпят большие траты и при этом продолжают идти в бой.

Также мы писали, что российские оккупационные войска "помогают" ВСУ уничтожать их же БПЛА. В оккупантов и так нет достаточно оружия, а тут еще и сбивают собственные беспилотники.

Добавим, русские оккупационные войска уже делятся между собой о предстоящих тяжких боях. Захватчики понимают, что скоро ВСУ получат мощное западное оружие.