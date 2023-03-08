У Скадовську окупанти крадуть автівки місцевих жителів

Російські окупанти

Російські загарбники продовжують розкрадати майно українців на тимчасово окупованих територіях. У Скадовському районі вони пограбували гаражні корпоративи.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Росіяни обходять помешкання й вилучають авто прямо під час "перевірки" нібито на потреби армії рф. Зауважимо, що на ТОТ росіяни практикують перепродаж викрадених авто. Для цього їм перебивають номерні знаки й відганяють до рф", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, мешканці тимчасово окупованого півдня, які погодились на російський паспорт, отримують спеціальну позначку в документі від окупантів. Вона означає, що ці люди постійно проживають на ТОТ.

Також ми писали, що росіяни не можуть набрати достатню кількість охочих на тимчасово окупованих територіях, щоб наповнити фейкові органи окупаційної адміністрації. Окупанти ухвалили рішення відправляти працівників ФСБ, поліції, МВС та прокуратури з території рф.

Додамо, у Бердянську окупанти продовжують тиснути на місцевих мешканців. Вони змушують батьків віддавати своїх дітей до російських шкіл.