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Окупанти атакували Миколаївську область: є поранені

7 квітня 2023 09:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наслідки російського обстрілу
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти обстріляли місто Очаків Миколаївської області. Внаслідок атаки дві людини отримали травми.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

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Деталі

Атака рф відбулася о 5 годині ранку 7 квітня. 

Окупанти пошкодили житлові будинки, магазини та іншу інфраструктуру міста Очаків.

"На даний час відомо про двох потерпілих, яким зараз лікарі надають допомогу", — розповів Шайхет.

Последствия российского обстрела

Нагадаємо, 6 квітня, росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних громад Сумської області — Білопільської, Глухівської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Новослобідської та Миропільської. Обстріли здійснювалися з різних видів зброї, є руйнування. 

Також ми писали, що російські окупаційні війська вкотре обстріляли Херсонську область. Вчора, 6 квітня, під ворожим обстрілом опинилась Зміївка Бериславської громади.

Додамо, вчора, 6 квітня, окупанти знову атакували місто Оріхів у Запорізькій області. Ворог завдав авіаудару, а також обстріляв місто з реактивних систем залпового вогню. 

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