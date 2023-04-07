Оккупанты атаковали Николаевскую область: есть раненые

Последствия российского обстрела

Российские оккупанты обстреляли город Очаков Николаевской области. В результате атаки два человека получили травмы.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

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Атака рф произошла в пять часов утра 7 апреля.

Оккупанты повредили жилые дома, магазины и другую инфраструктуру города Очаков.

"В настоящее время известно о двух пострадавших, которым сейчас врачи оказывают помощь", — рассказал Шайхет.

Напомним, 6 апреля, россияне совершили восемь обстрелов приграничных громад Сумской области — Белопольской, Глуховской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Новослободской и Миропольской. Обстрелы производились по разным видам оружия, есть разрушение.

Также мы писали, что российские оккупационные войска еще раз обстреляли Херсонскую область. Вчера, 6 апреля, под вражеским обстрелом оказалась Змеевка Бериславской общины.

Добавим, вчера, 6 апреля, оккупанты снова атаковали город Орехов в Запорожской области. Враг нанес авиаудар, а также обстрелял город из реактивных систем залпового огня.