Оккупанты атаковали Запорожскую область: известно о пострадавшем человеке

Реактивная система залпового огня "Град"/Фото: google.com

Сегодня, 8 апреля, российские оккупанты обстреляли прифронтовой город Орехов Запорожской области. В результате атаки ранения получил 57-летний мужчина.

Об этом сообщила заместитель мэра Светлана Мандрич, передает Суспільне.

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Обстрел начался в 9 утра. Войска рф нанесли четыре авиаудара и применили "Грады".

"Получил ранение в живот 57-летний мужчина, который находился дома. Мужчину эвакуировали в госпиталь и оперируют. Степень тяжести врачи пока не комментируют", — рассказала Мандрич.

По ее словам, повреждены частный сектор и гражданская инфраструктура.

Людей каждый день призывают эвакуироваться из города.

Напомним, 6 апреля российские оккупанты снова атаковали город Орехов в Запорожской области. Враг нанес авиаудар, а также обстрелял город из реактивных систем залпового огня.

Также мы писали, что российские оккупационные войска принуждают работников учебных заведений Запорожской области получать гражданство страны-агрессора. Учителям в Мелитополе дали время до 1 июня.

Добавим, за двое суток российские оккупанты атаковали 25 населенных пунктов Запорожской области. В результате массированных обстрелов ранения получили мирные жители.