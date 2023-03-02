Окупанти двічі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії: пошкоджені цивільні будівлі

Обстріл Нікопольщини

У ніч проти 2 березня окупанти двічі обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області. Військові рф використовували важку артилерію.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Під ворожим прицілом опинилися Нікополь та Червоногригорівська громада.

"Пошкодженi котельня дитячого садочка, кiлька магазинів та аптека. Росiйськi снаряди зачепили i вісім багатоповерхівок, п'ять гаражів та три авто. Обiрвали лiнiї електропередач та понiвечили водогiн", — повідомив Лисак.

Внаслідок російського обстрілу люди не постраждали.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Зруйнований цілий під’їзд п’ятиповерхівки, під завалами уже виявили тіла двох загиблих.

Також ми писали, що у ніч з 25 на 26 лютого російські окупаційні війська завдали чергового удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. Обійшлося без постраждалих, але багато будинків пошкоджені.

Додамо, під час обстрілу Нікополя 12 лютого загинула жінка.