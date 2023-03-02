Оккупанты дважды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии: повреждены гражданские здания
В ночь на 2 марта оккупанты дважды обстреляли Никопольщину Днепропетровской области. Военные рф использовали тяжелую артиллерию.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
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Под вражеским прицелом оказались Никополь и Красногригорьевская громада.
"Повреждены котельная детского сада, несколько магазинов и аптека. Российские снаряды зацепили и восемь многоэтажек, пять гаражей и три авто. Оборвали линии электропередач и изуродовали водопровод", — сообщил Лысак.
В результате российских обстрелов люди не пострадали.
Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Разрушен целый подъезд пятиэтажки, под завалами уже обнаружили тела двух погибших.
Также мы писали, что в ночь с 25 на 26 февраля российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Никопольскому району Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших, но многие дома повреждены.
Добавим, при обстреле Никополя 12 февраля погибла женщина.