Оккупанты дважды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии

Обстрел Никопольщины

В ночь на 2 марта оккупанты дважды обстреляли Никопольщину Днепропетровской области. Военные рф использовали тяжелую артиллерию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Под вражеским прицелом оказались Никополь и Красногригорьевская громада.

"Повреждены котельная детского сада, несколько магазинов и аптека. Российские снаряды зацепили и восемь многоэтажек, пять гаражей и три авто. Оборвали линии электропередач и изуродовали водопровод", — сообщил Лысак.

В результате российских обстрелов люди не пострадали.

Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Разрушен целый подъезд пятиэтажки, под завалами уже обнаружили тела двух погибших.

Также мы писали, что в ночь с 25 на 26 февраля российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Никопольскому району Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших, но многие дома повреждены.

Добавим, при обстреле Никополя 12 февраля погибла женщина.