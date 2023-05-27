Окупанти готують чергову депортацію дітей з Луганської області

Дитина в автобусі. Фото: t.me/andriyshTime

Російські окупанти продовжують незаконно вивозити українських дітей із тимчасово захоплених територій. Цього разу вони планують депортацію із Щастинського району Луганської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Депортація українських дітей

Російські окупанти заявили про підготовку до так званого відпочинку для школярів на території РФ.

"У окремих населених пунктах Щастинського району, окупанти анонсували так званий відпочинок для школярів у літніх таборах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, депортація українців була спланована Росією ще до початку повномасштабного вторгнення. До 24 лютого 2022 року влада Ростовської області повідомила про підготовку майже 200 пунктів тимчасового розміщення для жителів Донбасу на своїй території.

Також ми писали, що заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк заявила, що Червоний Хрест абсолютно байдужий до питання примусової депортації дітей. Треба змусити міжнародні організації нарешті діяти.

Додамо, Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) дійшла висновку, що велика кількість українських неповнолітніх була переміщена до Росії та на окуповані Росією території в Україні, і Москва явно порушила інтереси цих дітей.