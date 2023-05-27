Оккупанты готовят депортацию детей из Луганской области
Российские оккупанты продолжают незаконно вывозить украинских детей с временно захваченных территорий. В этот раз они планируют депортацию из Щастинского района Луганской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Депортация украинских детей
Российские оккупанты заявили о подготовке к так называемому отдыху для школьников на территории РФ.
"В отдельных населенных пунктах Щастинского района, оккупанты анонсировали так называемый отдых для школьников в летних лагерях на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Напомним, депортация украинцев была спланирована Россией еще до начала полномасштабного вторжения. До 24 февраля 2022 года власти Ростовской области сообщили о подготовке почти 200 пунктов временного размещения для жителей Донбасса на своей территории.
Также мы писали, что заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк заявила, что Красный Крест абсолютно безразличен к вопросу принудительной депортации детей. Надо заставить международные организации наконец-то действовать.
Добавим, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пришла к выводу, что большое количество украинских несовершеннолетних было перемещено в Россию и на оккупированные Россией территории в Украине, и Москва явно нарушила интересы этих детей.