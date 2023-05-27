Оккупанты готовят депортацию детей из Луганской области

Ребенок в автобусе. Фото: t.me/andriyshTime

Российские оккупанты продолжают незаконно вывозить украинских детей с временно захваченных территорий. В этот раз они планируют депортацию из Щастинского района Луганской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Депортация украинских детей

Российские оккупанты заявили о подготовке к так называемому отдыху для школьников на территории РФ.

"В отдельных населенных пунктах Щастинского района, оккупанты анонсировали так называемый отдых для школьников в летних лагерях на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Напомним, депортация украинцев была спланирована Россией еще до начала полномасштабного вторжения. До 24 февраля 2022 года власти Ростовской области сообщили о подготовке почти 200 пунктов временного размещения для жителей Донбасса на своей территории.

Также мы писали, что заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк заявила, что Красный Крест абсолютно безразличен к вопросу принудительной депортации детей. Надо заставить международные организации наконец-то действовать.

Добавим, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пришла к выводу, что большое количество украинских несовершеннолетних было перемещено в Россию и на оккупированные Россией территории в Украине, и Москва явно нарушила интересы этих детей.