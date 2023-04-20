Окупанти хочуть покинути російські підрозділи "Невський": що відбулося

Російський окупант зі зброєю. Фото: росЗМІ

В підрозділах російського "добровольчого" формування "Невський" окупанти мають низький рівень морально-психологічного стану. Все більше військових хочуть покинути підрозділи.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Окупанти хочуть покинути підрозділи "Невський"

Військовослужбовці Росії з підрозділів "Невський" беруть участь у бойових діях в Донецькій області.

У Генштабі розповіли, що окупанти хочуть покинути їх через великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення боєприпасами та невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат.

"Збільшується кількість охочих покинути свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 19 квітня, російські окупаційні війська здійснили тільки на основних ділянках фронту в Донецькій та Луганській областях 55 спроб наступу. Усі вони обернулися для загарбників великими втратами.

Також ми писали, що зі свіжого перехоплення Головного управління розвідки стало відомо, як військовослужбовець Росії, який воював на сході України, розповів дружині про жахливу ситуацію на фронті та безнадійність щодо свого повернення додому. За словами окупанта, деякі підрозділи російських військ були майже повністю знищені.

Додамо, на тимчасово окупованих територіях окупанти скаржаться в Москву на падіння популярності серед "лояльного населення". Росіяни провели дослідження щодо підтримки окупації.