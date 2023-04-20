Оккупанты хотят покинуть российские подразделения "Невский": что произошло

Российский оккупант с оружием. Фото: росСМИ

В подразделениях российского "добровольческого" формирования "Невский" оккупанты имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Все больше военных хотят покинуть подразделения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Оккупанты хотят покинуть подразделения "Невский"

Военнослужащие России из подразделений "Невский" принимают участие в боевых действиях в Донецкой области.

В Генштабе рассказали, что оккупанты хотят покинуть их из-за больших потерь в живой силе во время ведения боевых действий, несвоевременное обеспечение боеприпасами и неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери.

"Увеличивается количество желающих покинуть свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 апреля, российские оккупационные войска совершили только на основных участках фронта в Донецкой и Луганской областях 55 попыток наступления. Все они обернулись для захватчиков большими потерями.

Также мы писали, что из свежего перехвата Главного управления разведки стало известно, как воевавший на востоке Украины военнослужащий России рассказал жене об ужасной ситуации на фронте и безнадежности относительно своего возвращения домой. По словам оккупанта, некоторые подразделения российских войск были почти полностью уничтожены.

Добавим, на временно оккупированных территориях оккупанты жалуются в Москву на падение популярности среди "лояльного населения". Россияне провели исследование по поддержке оккупации.