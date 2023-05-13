Окупанти масово тікають у РФ: на кордоні утворилася величезна черга
На кордоні України та Російської Федерації фіксується черга з автомобілей. Росіяни активно виїжджають з Донецької та Запорізької областей.
Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Черга окупантів на кордоні
Андрющенко розповів, що довжина черги понад 15 кілометрів. За його словами, люди продовжують тікати до Російської Федерації.
"Донецька та Запорізька області — всі тут.
Так виглядає "паники нет" в реальності", — додав Андрющенко.
Нагадаємо, окупаційні війська планують примусово евакуювати понад 3 тисячі мешканців Енергодара. Абсолютна більшість із них — працівники Запорізької атомної електростанції.
Також ми писали, що Генштаб повідомив, що у Скадовську окупанти згортають свою діяльність в районній та міській адміністрації. Місто залишила значна частина російської влади.
Додамо, окупаційні еліти уже вивезли сім’ї з Криму та інших захоплених територій і готуються тікати самі. Але населення заспокоюють, мовляв, усе йде за планом.