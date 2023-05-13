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Окупанти масово тікають у РФ: на кордоні утворилася величезна черга

13 травня 2023 18:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти масово тікають у РФ: на кордоні утворилася величезна черга
Черга з автомобілей на кордоні. Фото: t.me/andriyshTime
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На кордоні України та Російської Федерації фіксується черга з автомобілей. Росіяни активно виїжджають з Донецької та Запорізької областей. 

Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Андрющенко розповів, що довжина черги понад 15 кілометрів. За його словами, люди продовжують тікати до Російської Федерації.

"Донецька та Запорізька області — всі тут. 
Так виглядає "паники нет" в реальності", — додав Андрющенко.

Очередь из автомобилей на границе
Черга з автомобілей на кордоні. Фото: t.me/andriyshTime

Нагадаємо, окупаційні війська планують примусово евакуювати понад 3 тисячі мешканців Енергодара. Абсолютна більшість із них — працівники Запорізької атомної електростанції.

Також ми писали, що Генштаб повідомив, що у Скадовську окупанти згортають свою діяльність в районній та міській адміністрації. Місто залишила значна частина російської влади.

Додамо, окупаційні еліти уже вивезли сім’ї з Криму та інших захоплених територій і готуються тікати самі. Але населення заспокоюють, мовляв, усе йде за планом.

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