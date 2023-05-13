Оккупанты массово бегут в РФ: на границе образовалась огромная очередь
На границе Украины и Российской Федерации фиксируется очередь из автомобилей. Россияне активно уезжают из Донецкой и Запорожской областей.
Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Очередь оккупантов на границе
Андрющенко рассказал, что протяженность очереди более 15 километров. По его словам, люди продолжают убегать в Российскую Федерацию.
"Донецкая и Запорожская области — все здесь.
Так выглядит "паники нет" в реальности", — добавил Андрющенко.
Напомним, оккупационные войска планируют принудительно эвакуировать более 3 тысяч жителей Энергодара. Абсолютное большинство из них — работники Запорожской атомной электростанции.
Также мы писали, что Генштаб сообщил, что в Скадовске оккупанты сворачивают свою деятельность в районной и городской администрации. Город оставила значительная часть российских властей.
Добавим, оккупационные элиты уже вывезли семьи из Крыма и других захваченных территорий и готовятся сами бежать. Но население успокаивают, мол, все идет по плану.