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Оккупанты массово бегут в РФ: на границе образовалась огромная очередь

13 мая 2023 18:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты массово бегут в РФ: на границе образовалась огромная очередь
Очередь из автомобилей на границе. Фото: t.me/andriyshTime
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На границе Украины и Российской Федерации фиксируется очередь из автомобилей. Россияне активно уезжают из Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Очередь оккупантов на границе

Андрющенко рассказал, что протяженность очереди более 15 километров. По его словам, люди продолжают убегать в Российскую Федерацию.

"Донецкая и Запорожская области — все здесь. 
Так выглядит "паники нет" в реальности", — добавил Андрющенко.

Очередь из автомобилей на границе
Очередь из автомобилей на границе. Фото: t.me/andriyshTime

Напомним, оккупационные войска планируют принудительно эвакуировать более 3 тысяч жителей Энергодара. Абсолютное большинство из них — работники Запорожской атомной электростанции.

Также мы писали, что Генштаб сообщил, что в Скадовске оккупанты сворачивают свою деятельность в районной и городской администрации. Город оставила значительная часть российских властей.

Добавим, оккупационные элиты уже вывезли семьи из Крыма и других захваченных территорий и готовятся сами бежать. Но население успокаивают, мол, все идет по плану.

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