Оккупанты на ВОТ усиливают полицейский режим и создают проблемы со связью

Российский оккупант с оружием. Фото: росСМИ

Российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Запорожской области. К тому же на ВОТ наблюдаются значительные проблемы с сотовой связью операторов РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что в населенных пунктах Дорожнянка, Решетиловка, Константиновка и Млечное Запорожской области российские оккупанты запретили въезд гражданским лицам без местной регистрации.

Проблемы со связью

"В Горностаевке Херсонской области отмечаются значительные проблемы с сотовой связью российских операторов, в отличие от устойчивой связи национальных операторов Украины. Местное командование российских оккупационных войск данный факт объясняет результатами поражения, которое наносят Вооруженные Силы Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники за минувшие сутки уничтожили три российских зенитно-ракетных комплекса и нанесли семь ударов по личному составу противника. Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Орлан-10".

Также мы писали, что представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что по подсчетам США, потери российских оккупантов составляют 100 000 погибших. Таково количество за последние пять месяцев в боях против Украины в районе Бахмута.

Добавим, ГУР МО продолжает перехватывать разговоры оккупантов. В этот раз российский военный пожаловался на военное руководство за то, что они отбирают средства у простых солдат и "пристегивают наручниками за пьянку".