"Оккупанты накивали лаптями": украинские военные показали, как бьют по позициям врага

Дым после удара по оккупантам. Фото: скриншот из видео

Украинские военные 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского показали, как эффектно бьют по российским оккупантам. Враг покинул свои позиции и начал убегать.

Видео опубликовали на Facebook-странице бригады.

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Уничтожение захватчиков

На видео можно увидеть позиции российских оккупантов, которые обнаружили украинские военные. Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского начали метко бить по противнику. Захватчики покинули свои позиции и сразу начали убегать.

"Во время штурмовых действий морпехов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского оккупанты изо всех сил убегают со своих позиций", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 460 российских оккупантов. Кроме того, враг продолжает терять важную технику для ведения войны.

Также мы писали, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Они продвигаются на рубеже Авдеевка — Донецк, а также на западе Запорожской области.

Добавим, за минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить еще три лодки российских оккупантов на юге. Враг начал использовать переоборудованные гражданские лодки для диверсий.