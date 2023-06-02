Оккупанты не могут обеспечить питьевой водой жителей Донецкой области

Люди набирают воду в бутылки. Фото: google.com

На временно оккупированных территориях Донецкой области не хватает воды. Российским захватчикам не удается обеспечить поставки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Россияне не могут наладить водоснабжение

"Зафиксировано, что работники подконтрольного оккупантам Государственного унитарного предприятия так называемой "ДНР" "Вода Донбасса" не могут обеспечить ремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотвода", — говорится в сообщении.

К тому же на временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдается проблема с подвозом обычной питьевой воды населению.

В ЦНС рассказали, что причина заключается в том, что администрация оккупантов разворовала деньги, выделенные на ремонт.

Напомним, на временно оккупированных территориях захватчики продолжают "охотиться" на людей с проукраинской позицией. Они переодевают эфесбешников в гражданское и рассказывают о "плохой русской власти".

Также мы писали, в оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне обустроили с десяток пыточных. Украинских граждан, задержанных под надуманными предлогами, там избивают и пытают электрическим током.

Добавим, оккупанты усилили давление на работников Запорожской АЭС и пытками заставляют их подписывать контракт с россиянами. Несмотря на издевательство, украинцы держатся достойно.