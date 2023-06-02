Оккупанты не могут обеспечить питьевой водой жителей Донецкой области
На временно оккупированных территориях Донецкой области не хватает воды. Российским захватчикам не удается обеспечить поставки.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Россияне не могут наладить водоснабжение
"Зафиксировано, что работники подконтрольного оккупантам Государственного унитарного предприятия так называемой "ДНР" "Вода Донбасса" не могут обеспечить ремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотвода", — говорится в сообщении.
К тому же на временно оккупированных территориях Донецкой области наблюдается проблема с подвозом обычной питьевой воды населению.
В ЦНС рассказали, что причина заключается в том, что администрация оккупантов разворовала деньги, выделенные на ремонт.
Напомним, на временно оккупированных территориях захватчики продолжают "охотиться" на людей с проукраинской позицией. Они переодевают эфесбешников в гражданское и рассказывают о "плохой русской власти".
Также мы писали, в оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне обустроили с десяток пыточных. Украинских граждан, задержанных под надуманными предлогами, там избивают и пытают электрическим током.
Добавим, оккупанты усилили давление на работников Запорожской АЭС и пытками заставляют их подписывать контракт с россиянами. Несмотря на издевательство, украинцы держатся достойно.