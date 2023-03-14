Оккупанты обстреляли многоквартирный дом в Краматорске: один человек погиб

Последствия российского обстрела

Сегодня утром, 14 марта, российские оккупанты осуществили ракетный обстрел центральной части Краматорска. Они попали в многоквартирный дом.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Из-под завалов достали четырех раненых. Один пострадавший умер в больнице, еще трем гражданам оказана медицинская помощь.

Оккупанты повредили перекрытие и стену одного из подъездов. В результате ракетного обстрела разбиты окна и балконы.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Число пострадавших еще устанавливается.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населённые пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погибли три мирных жителя.

Также мы писали, что 13 марта российские оккупационные войска обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган" Авдеевку и Константиновку. В результате погибли и ранены среди гражданских.

Добавим, что российские оккупационные войска обстреляли бригаду энергетиков в Херсонской области. Пока известно об одном раненом.