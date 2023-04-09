Окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів Донецької області: є поранені
Російські окупанти здійснили десять ударів по Донецькій області за добу. Під обстрілами опинилося дев'ять населених пунктів.
Про це повідомляє Національна поліція України.
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Військові рф поранили цивільних українців, зокрема й дитину.
Окупанти обстріляли Авдіївку, Курахове, Бахмут, Костянтинівку, Торецьк, Велику Новосілку, Очеретине, Времівку та Дружбу.
"Окупанти вели вогонь з авіації, артилерії, мінометів. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди", — йдеться у повідомленні.
Російські військові били по Авдіївці та Времівці з авіації. Інформації щодо жертв та пошкоджень до поліції не надходило.
У Торецьку внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримала дитина.
До того ж окупанти поранили цивільного мешканця Бахмута.
Нагадаємо, українські прикордонники показали, як виглядає "дорога життя" до Бахмута Донецької області. Через багнюку там припиняють рух навіть бронеавтомобілі.
Також ми писали, що 5 квітня російські загарбники завдавали ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів четверо людей загинули, ще шестеро — поранено.
Додамо, 4 квітня російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок ворожої атаки загинуло шість людей, ще сім — отримали поранення.