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Окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів Донецької області: є поранені

9 квітня 2023 12:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Працівник поліції поряд з обстріляною будівлею в Донецькій області. Фото: Нацполіція
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти здійснили десять ударів по Донецькій області за добу. Під обстрілами опинилося дев'ять населених пунктів.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Деталі

Військові рф поранили цивільних українців, зокрема й дитину. 

Окупанти обстріляли Авдіївку, Курахове, Бахмут, Костянтинівку, Торецьк, Велику Новосілку, Очеретине, Времівку та Дружбу.

"Окупанти вели вогонь з авіації, артилерії, мінометів. Пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди", — йдеться у повідомленні.

Російські військові били по Авдіївці та Времівці з авіації. Інформації щодо жертв та пошкоджень до поліції не надходило.

У Торецьку внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримала дитина. 

До того ж окупанти поранили цивільного мешканця Бахмута.

Обстрел Донецкой области
Обстріл Донецької області. Фото: t.me/UA_National_Police
Обстрел Донецкой области
Обстріл Донецької області. Фото: t.me/UA_National_Police
Обстрел Донецкой области
Обстріл Донецької області. Фото: t.me/UA_National_Police
Обстрел Донецкой области
Обстріл Донецької області. Фото: t.me/UA_National_Police

Нагадаємо, українські прикордонники показали, як виглядає "дорога життя" до Бахмута Донецької області. Через багнюку там припиняють рух навіть бронеавтомобілі.

Також ми писали, що 5 квітня російські загарбники завдавали ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів четверо людей загинули, ще шестеро — поранено.

Додамо, 4 квітня російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок ворожої атаки загинуло шість людей, ще сім — отримали поранення.

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