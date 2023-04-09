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Оккупанты обстреляли девять населенных пунктов Донецкой области: есть раненые

9 апреля 2023 12:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сотрудник полиции рядом с обстрелянным зданием в Донецкой области. Фото: Нацполиция
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты совершили десять ударов по Донецкой области за сутки. Под обстрелами оказались девять населенных пунктов.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Военные рф ранили гражданских украинцев, в том числе ребенка.

Оккупанты обстреляли Авдеевку, Курахово, Бахмут, Константиновку, Торецк, Большую Новоселку, Очеретино, Времовку и Дружбу.

"Оккупанты вели огонь из авиации, артиллерии, минометов. Поврежден жилой дом и хозяйственные постройки", — говорится в сообщении.

Российские военные били по Авдеевке и Времовке из авиации. Информации о жертвах и повреждениях в полицию не поступало.

В Торецке в результате артиллерийских обстрелов ранения получил ребенок.

К тому же оккупанты ранили гражданского жителя Бахмута.

Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области. Фото: t.me/UA_National_Police
Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области. Фото: t.me/UA_National_Police
Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области. Фото: t.me/UA_National_Police
Обстрел Донецкой области
Обстрел Донецкой области. Фото: t.me/UA_National_Police

Напомним, украинские пограничники показали, как выглядит "дорога жизни" в Бахмут Донецкой области. Из-за грязи там прекращают движение даже бронеавтомобили.

Также мы писали, что 5 апреля российские захватчики наносили удары по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов четыре человека погибли, еще шесть — ранены.

Добавим, 4 апреля российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате вражеской атаки погибли шесть человек, еще семь — получили ранения.

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