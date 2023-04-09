Оккупанты обстреляли девять населенных пунктов Донецкой области: есть раненые
Российские оккупанты совершили десять ударов по Донецкой области за сутки. Под обстрелами оказались девять населенных пунктов.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
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Военные рф ранили гражданских украинцев, в том числе ребенка.
Оккупанты обстреляли Авдеевку, Курахово, Бахмут, Константиновку, Торецк, Большую Новоселку, Очеретино, Времовку и Дружбу.
"Оккупанты вели огонь из авиации, артиллерии, минометов. Поврежден жилой дом и хозяйственные постройки", — говорится в сообщении.
Российские военные били по Авдеевке и Времовке из авиации. Информации о жертвах и повреждениях в полицию не поступало.
В Торецке в результате артиллерийских обстрелов ранения получил ребенок.
К тому же оккупанты ранили гражданского жителя Бахмута.
Напомним, украинские пограничники показали, как выглядит "дорога жизни" в Бахмут Донецкой области. Из-за грязи там прекращают движение даже бронеавтомобили.
Также мы писали, что 5 апреля российские захватчики наносили удары по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов четыре человека погибли, еще шесть — ранены.
Добавим, 4 апреля российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате вражеской атаки погибли шесть человек, еще семь — получили ранения.